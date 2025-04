Visita Scolastica delle classi quinte De Amicis di Biella I.C. Biella 2 all’ITS Academy Aerospazio Meccatronica di Torino

Le classi quinte della scuola primaria De Amicis hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile presso l’ITS Academy Aerospazio Meccatronica di Torino. Questa visita scolastica, ricca di attività coinvolgenti e stimolanti, ha permesso ai bambini di avvicinarsi al mondo dell’aerospazio in modo pratico e divertente.



Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato il collegamento con l’astronauta Anthea Comellini, attualmente in addestramento presso l’Agenzia Spaziale Europea. I bambini hanno potuto porre domande e ascoltare le esperienze di Anthea, che ha condiviso con loro la sua passione per lo spazio e il suo percorso per diventare astronauta. Questo incontro ha ispirato i piccoli studenti, facendoli sognare in grande e immaginare un futuro tra le stelle.



Durante la visita, i ragazzi hanno anche avuto l’opportunità di mettere in pratica i concetti di fisica e propulsione spaziale. Hanno costruito i loro “water rocket”, razzi ad acqua che hanno poi testato in una fase di lancio originale e divertente. Vederli lanciarsi in aria ha suscitato entusiasmo e curiosità, permettendo ai bambini di comprendere in modo pratico le leggi della fisica che governano il volo.



Infine, per concludere la giornata in bellezza, i ragazzi hanno indossato visori di Realtà Virtuale e hanno intrapreso un viaggio nello spazio, accompagnati dalla luna. Questa esperienza immersiva ha permesso loro di esplorare l’universo, osservando pianeti e stelle come veri astronauti. La meraviglia nei loro occhi mentre scoprivano le bellezze dello spazio è stata un momento magico che porteranno nel cuore.



La visita all’ITS Academy Aerospazio Meccatronica non è stata solo un’occasione per apprendere, ma anche un modo per stimolare la curiosità e la creatività dei bambini. Grazie a questa esperienza, i piccoli studenti hanno potuto avvicinarsi al mondo della scienza e della tecnologia, sognando un futuro che potrebbe portarli a esplorare l’infinito. Un grande grazie all’ITS Academy, ai docenti e a tutto il personale per aver reso possibile questa straordinaria avventura! Un ringraziamento speciale all’Assessore Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte che ha permesso alle classi quinte del plesso De Amicis di vivere un’esperienza interessante e formativa.