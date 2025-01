Pallavolo, resta l'imbattibilità casalinga ma quanta fatica per Bonprix TeamVolley

Missione compiuta, ma non è stato semplice. Il Bonprix TeamVolley conserva l’imbattibilità casalinga e chiude il girone d’andata al 5° posto nel girone nazionale di Serie B2. Due volte rimontate dalle milanesi del Gs Cagliero, le biancoblù si sono imposte 3-2 al tie-break. In una serata complicata, brilla la stellina della nostra Virginia Sola (classe 2009). Filippini è ancora “in borghese” e coach Preziosa punta su Diego-Gualinetti-Biasin, con Caimi palleggio, Fizzotti libero, Bonini e Fallarini centrali.

Primo set di forte marca lessonese, con le padrone di casa che non mollano mai il vantaggio costruito nei primi scambi con un perentorio 4-0. Sugli scudi Gualinetti e Fallarini. Le milanesi chiedono il tempo sull’11-8 e sul 20-15. A giochi fatti entrano in campo Daffara, Francoli e la banda Virginia Sola (classe 2009, in forza all’Under16). Proprio lei fa impazzire il pubblico, segnando i primi punti con le “grandi”. Il 25-20 lo mette a terra Gualinetti. Copione ribaltato nel secondo parziale, dove Cagliero si mantiene sempre costantemente avanti.

Tre punti di fila costringono lo staff del Bonprix a fermare tutto sul 10-14 e poco dopo ancora sull’11-18. La stessa girandola di cambi del set precedente non cambia la storia: nuova parità sul 20-25. Come sulle montagne russe, la terza frazione è nuovamente diversa. Due ace al servizio di Sola scaldano l’ambiente; poco dopo, tre punti di fila (Gualinetti-Sola-Gualinetti) forza il time-out delle milanesi sull’11-7. Cagliero è vivo e costringe coach Preziosa a prendere le stesse precauzioni sul 16-14. Il finale però è tutto del TeamVolley, con Gualinetti che si carica la squadra in spalla a livello offensivo. Nel 5-1 finale, il punto del 25-17 è ancora di Fallarini. Quarto set decisamente movimentato. Le lessonesi scappano sul 6-3 grazie a quattro punti di Sola e sul 10-5 l’epilogo della serata sembra vicino. Cagliero però non è d’accordo: con una serie di cambi lo staff milanese scompagina i piani del Bonprix e rosicchia un punticino dopo l’altro, fino al time-out del 16-15.

La partita impazzisce: parziale di 4-0 e controparziale di 0-4. Il 23-20 firmato ancora da Sola sembra aver chiuso i giochi ma altri quattro punti di fila permettono alle ospiti di mettere il naso avanti. La giovane stellina del TeamVolley realizza gli ultimi punti di squadra, ma è un suo attacco fuori a costare il 25-27 ai vantaggi. Il tie-break non ha avuto storia: biancoblù determinate a difendere il fortino e Cagliero forse già soddisfatto del punticino strappato in Piemonte. La sequenza è eloquente: 5-1, 8-2, 13-6. Il punto esclamativo è un muro dell’altra grande sorpresa di serata, la centrale Fallarini. Il 15-8 spegne i riflettori su Lessona.

Coach Fabrizio Preziosa commenta: “Sapevamo che Cagliero sarebbe stata una squadra tosta da affrontare, le conoscevamo per l’importante girone di ritorno della passata stagione. Hanno caratteristiche difensive importanti, che permettono loro di tirare per le lunghe le singole azioni ma anche la partita stessa. Abbiamo dovuto sudare per mettere la palla a terra. Ciò che abbiamo lasciato per strada è stato però frutto dei nostri errori: quando abbiamo rallentato le imprecisioni sono aumentate, ma quando abbiamo accelerato siamo riuscite a stare sempre davanti. Il tie-break ne è la dimostrazione. Un giudizio sull’andata? Il lato positivo è il record societario di punti nel girone: non ne avevamo mai fatti 22. Siamo anche l’unica squadra ad aver battuto la capolista Florens Vigevano, 3-2 a Lessona. Secondo me c’è qualche piccolo rammarico per i punti persi con Viscontini Milano, Chieri e anche sabato scorso contro Cus Torino, dove potevamo fare di più. Nel complesso però il bilancio è positivo”.

Mvp di serata è Virginia Sola: “Una bella partita, sono felice di essere entrata in campo e di aver dato una mano alla squadra. Mi sono divertita, insieme a loro. Non è stato un match semplice, abbiamo vissuti diversi alti e bassi, ma nel quinto set abbiamo dato il massimo e abbiamo portato a casa la vittoria in fretta. Sono molto legata all’Under16 e all’Under18, allenandomi tutta la settimana con loro. Il gruppo della Serie B2 mi ha subito accettata, mi trovo davvero bene; il gioco a questo livello poi è divertente, veloce ed entusiasmante. Avevo già esordito, ma questa è la prima partita in cui ho portato dei punti”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – Gs Cagliero 3-2 (25-20/20-25/25-17/25-27/15-8)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara 3, Gualinetti 25, Biasin 3, Francoli, Sola 13, Macchieraldo ne, Bonini 10, Fallarini 11, De Carlini ne, Diego 13, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.