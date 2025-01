Sfregiato il monumento della Vespa, il Club: "Chi ha visto qualcosa lo segnali" FOTO

Una mano vile ed ignota ha danneggiato, presumibilmente la notte antecedente il giorno 15 gennaio, il monumento alla Vespa collocato sulla rotonda d’incrocio tra Via Alfonso Lamarmora e Via Garibaldi.

Il monumento fortemente voluto dal Vespa Club Biella e punto di ritrovo per molti degli appuntamenti organizzati dalla compagine cittadina, è stato sfregiato con scritte sul suo supporto metallico e con ammaccature alla sua base. Sono stati inoltre applicati adesivi lungo tutta la sua superficie. Il fatto è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri per le indagini del caso e lo stesso Vespa Club chiede a chi avesse eventualmente visto qualcosa di anomalo i giorni precedenti l’accaduto, di segnalarlo per agevolare le indagini.