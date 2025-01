Attenzione alle truffe telefoniche, segnalazioni al comune di Biella

Si avvisano i cittadini che ci sono giunte alcune segnalazioni di residenti in Città della ricezione di telefonate da parte di sedicenti dipendenti del CED del comune di Biella, a tal riguardo informiamo che non sono in atto attività di questo genere e invitiamo i cittadini alla massima allerta.

In particolare si invitano i cittadini a prestare attenzione, in generale, alle telefonate che ricevono da mittenti che si qualificano come uffici del comune di Biella e/o affidatari di ricerche/attività per conto del comune, soprattutto nel caso in cui non siano inerenti a pratiche da loro stessi presentate al Comune.

In caso di dubbio, non fornire mai alcun dato personale, farsi lasciare i riferimenti dell'ufficio di competenza dell'Ente e procedere a controllare la rispondenza con i contatti telefonici pubblicati sul sito istituzionale e telefonare direttamente all'ufficio per la verifica. Chiediamo, inoltre, ai cittadini di segnalarci sempre questo tipo di situazioni.