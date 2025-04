Incidente nella notte a Biella: auto abbandonata in mezzo alla carreggiata

È ancora avvolto nel mistero l'incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 3.30. Un’auto incidentata è stata trovata in mezzo alla carreggiata, senza nessuno a bordo. Il veicolo, che intralciava la circolazione, è stato notato dai Carabinieri, che a seguito dei rilievi sono risaliti all’intestatario del veicolo, uomo del ’76 residente a Biella.

Le Forze dell’Ordine hanno richiesto l’intervento del carro attrezzi per la rimozione della vettura, ripristinando così la sicurezza della viabilità. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e rintracciare il proprietario del mezzo, di cui non si sa ancora nulla.