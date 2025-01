Rally & co, in programma il pranzo sociale

Festeggiamenti di fine stagione 2024 e buoni propositi per il 2025 saranno gli ingredienti che gli equipaggi e sostenitori della scuderia Rally & co condivideranno nel pranzo sociale che si terrà domenica 19 gennaio presso il ristoramte "Lo scricciolo " in Frazione Orbello di Villa del Bosco. Dalle ore 12 i partecipanti potranno scambiarsi gli auguri e gustarsi il pranzo che verrà offerto ad un costo di 35 euro a persona. Per info e prenotazioni è possibile contattare Marco al 348 131 8979 o Claudio al 3402936950