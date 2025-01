Pallamano, vittoria al fotofinish per Vigliano

Vittoria da cardiopalma quella conquistata domenica 12 gennaio dalla formazione Under 16 maschile di FC Vigliano Polisportiva nel recupero della quinta giornata di campionato FIGH.

La squadra giallorossa ha infatti superato nel finale di gara i pari età di San Martino Siccomario con il punteggio di 25-24 (primo tempo 13-12).La gara è stata una girandola di emozioni e tutti gli elementi della squadra del presidente Camatti hanno contribuito al risultato finale.Partenza punto a punto fino al quinto del primo tempo con il punteggio inchiodato sul 4-4. Poi un breve allungo della formazione lombarda che si porta 6-4 al 13° minuto. Dopo è la volta di un break di quattro reti consecutive che permette a Vigliano di passare in vantaggio 8-6 al 16° minuto. La gara arriva al massimo vantaggio per la formazione di casa di 13-7 e con le sei reti di vantaggio la squadra di coach Lugli inizia le rotazioni di tutti gli effettivi terminando il primo tempo in vantaggio 13-12.

La seconda frazione di gara è iniziata con gli ospiti che si portano in vantaggio di quattro reti sul 15-19 del quattordicesimo minuto. Time out chiamato dalla panchina giallorossa e squadra risistemata in campo, si tenta una rimonta che riesce a 7.38 dal termine della gara con il punteggio inchiodato sul 21-21. Da questo punto in poi è una lotta azione su azione coi giallorossi che si portano sul 23-23 a due minuti dalla fine. Tra le panchine è una gara di nervi a chi chiamerà il primo time-out per organizzare gli ultimi istanti di gara. È il tecnico lombardo a chiamarlo e l’allenatore di casa ne approfitta per modificare qualcosa in difesa. La squadra di casa recupera palla e serve l’ala che segna il provvisorio 24-23 quando manca 1.41 alla sirena. Immediata la replica ospite con il 24-24 siglato a 1.24 del termine.

Restano ancora quattro azioni per giocare, la squadra di casa amministra il gioco e riesce a trovare la rete finale, segnata da Michele Perotto a 1.05 dal termine. Immediata è la replica ospite con il tiro che è fermato dal portiere di casa. Azione giallorossa con i giocatori che amministrano al gioco e servono palla all’ala destra, tiro e parata del portiere pavese a venti secondi dalla fine. Resta tempo per l’ultimo assalto ospite che è fermato dalla difesa di casa, tempo della battuta e suono della sirena per il 25-24 finale con cui Vigliano supera San Martino.

Questo il commento del tecnico Simone Lugli a fine gara:” Una vittoria della squadra e voluta dalla squadra. Ho fatto giocare tutti gli atleti che avevo a disposizione ed ognuno di loro, per le proprie abilità, ha messo in campo tutta la grinta possibile. Sono contento dei progressi che abbiamo fatto nella fase di attacco, nonostante i soli due allenamenti di questa settimana dopo la sospensione natalizia. Dobbiamo migliorare ulteriormente la fase difensiva e progredire ulteriormente a livello individuale. Domenica 19 saremo a San Donato Milanese per sfidare Ferrarin che all’andata ci ha superati di sole due reti. Faremo certamente del nostro meglio per provare a batterli di 3 reti, portando a nostro vantaggio il computo degli scontri diretti, ma soprattutto cercheremo di mettere in campo ulteriori progressi difensivi ed individuali”.