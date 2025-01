Motori |

Rally & Co, grande prestazione per Andrea Chiavenuto all'Ice Challenge

Grande prestazione per Andrea Chiavenuto, pilota della Rally & Co, nella terza gara di Ice Challenge, campionato italiano di velocità su ghiaccio 2024/25 che, nel weekend appena trascorso, ha infiammato il ghiacciodromo di Livigno ed ha colto la seconda posizione assoluta. Al termine di una bella e spettacolare sfida, che ha anche regalato qualche colpo di scena a bordo della Peugeot 306 Maxi T3F, ha riscattato così il ritiro di Pragelato ed impreziosito il weekend con la vittoria assoluta nel Master King. “Finalmente una gara senza problemi – spiega il driver - nella quale abbiamo potuto esprimere tutto il potenziale della Peugeot 306. Sono veramente molto soddisfatto della mia prestazione, ringrazio i meccanici del mio team per tutto il lavoro fatto”. Il campionato italiano velocità su ghiaccio tornerà il 25-26 gennaio a Pragelato per il quarto round della stagione.

c. s. Rally & Co g. c.