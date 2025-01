Strategie di contrasto alle differenze di genere: due incontri per favorire la parità.

Nel primo appuntamento, che si terrà il 16 gennaio dalle ore 14.30 fino alle 17.30, verrà trattato il tema dell’ottenimento della "Certificazione di Genere" per le aziende. Durante l’incontro interverranno esperti in materia e le realtà locali che hanno avviato il processo di ottenimento della certificazione come “Birra Menabrea Spa”, “Sudwolle Group Italia Spa”, “Officina Eurometallica Srl” e “CNA Servizi Srl”.