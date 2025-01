Borriana, nuovo open day alla primaria Frassati

Lunedì 13 gennaio dalle ore 17 alle 19 ci sarà un nuovo open day della scuola elementare di Borriana P. G. Frassati.

La finestra temporale per le iscrizioni è stata spostata dal 21 gennaio al 10 febbraio ·e le scuole non perdono tempo per permettere ai genitori di conoscere sempre meglio le loro strutture e la loro offerta formativa.

Tra queste la primaria di Borriana, dove oltre ai servizi di pre e di post scuola sono stati avviati diversi progetti che vedono al centro lo sport, poi "Borriana Fuori Luogo" che si propone di rafforzare il legame con il territorio, poi il progetto accoglienza a tanti altri.