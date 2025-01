Motori, weekend ghiacciato per Andrea Chiavenuto: il pilota di Rally & Co all'Ice Challenge (foto di repertorio)

Weekend sicuramente ghiacciato per il driver della Rally & Co Andrea Chiavenuto che sarà in gara sulla pista di Livigno (famosa per le temperature molto rigide) in occasione della terza gara del campionato Ice Challenge che prevede una manche notturna sabato ed una manche diurna la domenica.

A bordo della sua Peugeot 306 Maxi cercherà di riscattarsi dopo il problema al motore che lo ha messo ko sulla pista di Pragelato con la quale il pilota biellese ha ora un conto in sospeso. Il team di Mongrando schiererà in gara anche Aldo Pistono con 2 vetture la classica Opel Astra e la nuova Skoda Fabia Rally2 mentre Yannik ed Erik Bohe saranno al via su Bmw z3 e Renault Clio ex trofeo Andros.