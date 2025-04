Biella, referendum abrogativi: tutto ciò che c'è da sapere per gli elettori fuori sede

In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi inclusivi della data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella di effettiva residenza e iscrizione alle liste elettorali, possono votare nel comune di domicilio.

Per esercitare tale diritto occorre scaricare la seguente domanda che trovate copiando questo link:https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-020-servelet-01-04-2025-All corredata da: documento identità in corso di validità tessera elettorale, certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche. Tale domanda dovrà pervenire al comune di domicilio entro e non oltre il giorno 04/05/2025 a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@cert.comune.biella.it

In alternativa la domanda può essere presentata di persona allo sportello dell'Ufficio elettorale sito in Via Battistero 4 (015.3507302-504)