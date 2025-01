Prestiti e finanziamento, CNA Piemonte: “Non ci sono alibi per il mancato sviluppo d'impresa”

La relazione sulla desertificazione bancaria recentemente pubblicata mette in evidenza come in Piemonte siano diversi i territori privi di uno sportello bancario a servizio di utenti e di imprese (605.000 persone e 42.000 imprese domiciliati in zone prive di sportello bancario). Questa relazione pone l’accento su un cambio di prospettive in ambito economico bancario tutto teso alla digitalizzazione di un servizio quanto mai indispensabile per il sistema lavorativo che fa capo al mondo delle micro e piccole imprese.

CNA Piemonte da sempre è sensibile a questo tema come ricorda il Presidente Cna Piemonte, Giovanni Genovesio: “L'accesso al credito rappresenta da sempre una sfida cruciale per le piccole imprese e gli artigiani. Il sistema di confidi con Cna offre un servizio indispensabile per semplificare il rapporto tra imprese e banche, facilitando anche l’acquisizione di finanziamenti utili per chi lavora, per programmare la propria attività”.

“La speranza - come rimarca il Segretario CNA Piemonte Delio Zanzottera - è che, sia il sistema bancario che le Associazioni di categoria come la nostra, possano lavorare in stretta sinergia per favorire un accesso semplificato a domanda e offerta di credito. I finanziamenti sono indispensabili alle imprese per poter lavorare in serenità e programmare il proprio futuro. Se vogliamo che il nostro sistema produttivo possa rimanere competitivo dobbiamo concedergli fiducia, senza”.