Turismo e servizi trainano la ripresa del terziario a Biella nel primo semestre 2024

Il 2024 si conferma un anno di crescita per il terziario, con il turismo e i servizi in prima linea, mentre il commercio mostra segnali di rallentamento.

Questi i dati emersi dal report "Outlook Terziario", presentato nella sede di Ascom Biella da Alessandro Minello, direttore del Centro Studi sul Terziario del Piemonte Nord dell'Ente Bilaterale di Vercelli, Novara, Biella e Vco. Dopo un 2023 chiuso con un calo delle unità locali attive dello 0,2% (-0,5% per il solo terziario), il primo semestre del 2024 ha segnato un'inversione di tendenza con una crescita dello 0,3%.

Il tessuto economico biellese

Al 30 giugno 2024, le imprese attive nel Biellese erano 17.767, di cui 11.448 nel settore terziario, pari al 21,2% del totale nel Piemonte Nord. Il comparto ha registrato un incremento dello 0,1% (+12 unità), trainato dalle unità secondarie con sede fuori provincia (+10, +0,8%), mentre le sedi principali e le unità secondarie locali sono aumentate di una sola unità ciascuna.

Turismo in crescita, lieve calo per la ristorazione

Il turismo ha mantenuto un andamento positivo, registrando un incremento dell'1,1% (+16 unità). In particolare, il comparto "Alberghi e strutture ricettive" è cresciuto del 9% (+9 attività), con un aumento concentrato nell’area nord-orientale della pianura biellese. Bene anche le "Altre attività turistiche" (+3,2%, +10 unità).

Al contrario, il settore "Bar e attività di ristorazione" ha subito una lieve flessione dello 0,3% (-3 unità), pur mantenendo una presenza significativa con 1.534 strutture attive, di cui il 69,8% nei pubblici esercizi.

Servizi in espansione, commercio in difficoltà

Il comparto dei servizi ha registrato un incremento dello 0,6% (+31 unità), allineato ai dati del Piemonte Nord (+0,7%) e della Regione Piemonte (+0,8%). La crescita è stata sostenuta dai "Servizi alle imprese" (+2,8%, +40 unità) e, in misura minore, dalle "Altre attività di servizi" (+0,1%, +3 unità).

In controtendenza, il commercio ha continuato a perdere terreno, con una flessione dello 0,8%, in linea con il trend regionale. La stabilità del commercio all’ingrosso (+0,1%, +2 unità) non è riuscita a compensare il calo del commercio al dettaglio (-1,8%, -41 attività), concentrato soprattutto nelle aree di Biella, Valle Oropa, Val Sessera e Prealpi Biellesi.

Lavoro: calano gli avviamenti nel terziario

Nel primo semestre 2024, il Biellese ha registrato 9.592 nuovi contratti di lavoro, pari al 15,1% degli avviamenti nel Piemonte Nord. Il settore terziario ha contribuito con 7.281 nuovi rapporti, in calo del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2023 (-272 avviamenti), una perdita comunque più contenuta rispetto a quella dell’industria (-25,2%). In crescita, invece, l’occupazione in agricoltura (+2,9%, +13 avviamenti).

Il 58,1% delle assunzioni ha riguardato donne, ma con una contrazione del 5,2% (-233 unità) rispetto al 2023, mentre per gli uomini il calo è stato dell’1,3% (-39). Gli avviamenti di lavoratori italiani, che rappresentano l’84% del totale, sono diminuiti del 5% (-325), mentre la manodopera straniera è cresciuta del 4,8% (+53). Anche i giovani fino a 34 anni (-3,3%, -121) e gli adulti tra i 35 e i 64 anni (-3,9%, -150) hanno subito una flessione, mentre gli over 65 hanno registrato un calo minimo (-0,9%, -1).

Uno scenario incerto, ma con segnali di ripresa

"Il 2024 è stato un anno di crescita, sia in termini di attività economica che di occupazione, anche se il mercato del lavoro rimane flessibile e soggetto a molte variabili" ha dichiarato Minello. "L’incertezza globale, dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente alle politiche protezionistiche statunitensi, crea uno scenario complesso. Tuttavia, per Biella e il terziario si è registrata una ripresa dopo anni di difficoltà: il trend negativo che caratterizzava il settore sembra essersi arrestato".

Welfare Aziendale

Il Centro Studi sul Terziario del Piemonte Nord - in collaborazione con la società di ricerche socio economiche EconLab Research Network è tornato ad affrontare il tema del Welfare Aziendale, di centrale importanza sia per le aziende sia per i lavoratori, dopo la prima ricerca condotta nel 2018.

Il Focus è stato realizzato mediante la somministrazione di un’indagine online, condotta tra i mesi di giugno e di luglio 2024 e veicolata al mondo delle imprese e dei lavoratori dipendenti, grazie alla collaborazione degli Enti Bilaterali e delle Parti Sociali dei territori interessati, con l’obiettivo di valutare l’evoluzione e la diffusione che il sistema del Welfare ha avuto nel Piemonte Nord, ovvero, si ricorda, nelle province di Novara, VCO, Biella e Vercelli.

L’analisi dell’Indagine effettuata presso le aziende e presso i lavoratori del Terziario prospetta, in estrema sintesi, una scarsa conoscenza e diffusione dello strumento, nonostante siano trascorsi otto anni dall’entrata in vigore della riforma. Maggior consapevolezza è sicuramente più presente tra i lavoratori, mentre le aziende non sembrano aver colto i benefici fiscali ed organizzativi connessi allo strumento.

Le risposte dei lavoratori denotano le difficoltà di manovra nella gestione di un budget familiare sempre più gravato da spese legate ai figli e cresciute, a prescindere, visti gli alti livelli di inflazione. L’integrazione della retribuzione attraverso la parziale copertura di spese, grazie a strumenti messi a disposizione dal Welfare Aziendale, risulta apprezzata dai lavoratori, che auspicano l’opportunità di poterla estendere ai propri familiari.

Del resto, dal sistema di Welfare Aziendale ci si aspetta, a torto o a ragione, la possibilità di colmare il gap dell’Italia rispetto a modelli più performanti che caratterizzano altri Paesi europei.