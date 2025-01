Non ti riconosco più, incontro a Candelo sul tema della genitorialità

Il Centro per le Famiglie del Consorzio I.R.I.S.- Il Patio, in collaborazione con le amministrazioni di Candelo e Sandigliano, nell'ambito del Progetto "Di Comune in Comune", presenta una serata per per genitori, famiglie e tutta la comunità educante sul tema della genitorialità intitolata: "NON TI RICONOSCO PIU': cambiamenti, conflitti e speranze di un adolescente". Appuntamento a Candelo il prossimo 17 gennaio, alle 20.30, presso la Sala Affreschi del centro culturale "Le Rosminiane" in Via Matteotti 48.

Il Dott. Giuseppe Ciccomascolo (specialista in pedagogia clinica, formatore ed esperto di adolescenza) tratterà alcune tematiche tipiche dell'adolescenza, si focalizzerà sulla gestione delle dinamiche relazionali tra genitori e figli. L'incontro sarà finalizzato a fornire strumenti per trasformare i conflitti in opportunità di crescita, rafforzando i legami tra genitori e figli promuovendo il ridere insieme come strategia efficace per gestire i conflitti e creare un clima più sereno in famiglia.