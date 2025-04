CNA Biella, eletti i presidenti Botosso per Mestiere Edili e Marcello per Installazione e Impianti

Seconda tappa di avvicinamento all'Assemblea elettiva di CNA Biella in programma il 14 giugno. L'appuntamento di lunedì scorso, 7 aprile, ha coinvolto due Mestieri, “Installazione e Impianti” ed “Edilizia”, che si sono dati appuntamento nella sala conferenze della sede di via Repubblica n. 56.

Entrambi i gruppi hanno eletto i rispettivi Presidenti e Consigli direttivi. La serata si è aperta con una breve introduzione del Presidente di CNA Biella Gionata Pirali che ha sottolineato come l'insieme dei due Mestieri rappresenti il 52% della Territoriale biellese, e sia quindi «fondamentale per il futuro della nostra Associazione, che proprio per questo motivo non ha mai lesinato attenzione e appoggio per entrambi i Mestieri. A testimonianza di quanto appena affermato, e a titolo esemplificativo, c'è la recente questione sindacale, ampiamente dibattuta a livello nazionale, delle polizze catastrofali».

«Ebbene - ha continuato Pirali -, con l'impegno di CNA Nazionale ma anche delle varie Territoriali siamo riusciti a conseguire un risultato che non era assolutamente scontato, ovvero il semplice rinvio dei termini per ottemperare agli obblighi di legge. Siamo così riusciti a ottenere il differimento di un termine che non era possibile rispettare, soprattutto per le partite IVA e le piccole imprese, quand'anche alcune di esse avessero già attivato un'interlocuzione con banche e assicurazioni». «Questa non è sicuramente una vittoria, anche perché la scadenza del primo gennaio 2026 è dietro l'angolo, ma proprio questo è il lavoro che deve svolgere un'Associazione di corpi intermedi per i propri iscritti. Riuscire a tramutare le vostre esigenze quotidiane, pratiche e concrete in argomenti di discussione da portare sugli scranni della politica nazionale», ha concluso il Presidente uscente di CNA Biella.

A seguire, la parola è passata ai due Presidenti confermati dall'Assemblea, in entrambi i casi con voto unanime: Roberto Botosso per il Mestiere Edili e Davide Marcello per quello Installazione e Impianti. Dopo aver ringraziato per la rinnovata fiducia, il Presidente Botosso ha evidenziato i punti principali del programma: «I problemi del nostro settore sono sotto gli occhi di tutti. Rincari, normative in continua evoluzione, burocrazia e un futuro incerto, sia dal punto di vista lavorativo che sotto il profilo degli incentivi del Governo, ci mettono a dura prova. Tutte queste situazioni di difficoltà ci richiamano ad essere uniti per contare di più. I nostri obiettivi strategici sono: aumentare la visibilità di CNA sul territorio e fare in modo che l'Associazione sia un punto di riferimento stabile e autorevole per tutti gli artigiani del nostro settore. Per questo occorrerà presenza e capacità di ascolto verso le istanze che emergeranno dai nostri associati. Inoltre, vogliamo implementare il numero dei tesserati, informando gli artigiani sulle opportunità e i vantaggi derivanti dall'essere parte di un grande gruppo. L'iscrizione a un'associazione di categoria non è mai un costo quanto piuttosto un investimento».

Una parte importante del programma è quella relativa all'informazione e alla formazione, in particolare su ciò che riguarda l'efficientamento energetico degli edifici, a partire dalle normative europee di settore. Per Botosso, l'idea di fondo è quella di «portare nuova linfa: più rapporti con i giovani e con il mondo della scuola, ma anche con il nuovo Mestiere CNA Digitale Biella, ovvero fare in modo che l'edilizia non sia il passato ma un futuro sostenibile per noi e per il nostro territorio». Partecipazione, formazione e costante confronto con le Istituzioni sono i pilastri del programma proposto da Davide Marcello, Presidente del Mestiere Installatori e Impianti. «L'Associazione è un modo di fare sistema, noi ne facciamo parte, ma senza partecipazione non c'è sistema. Ormai è evidente che ci troviamo nel bel mezzo di una guerra commerciale, con tutta l'incertezza che ne consegue: cosa sarà dei nostri prodotti? Dei costi delle materie prime? Quanto incideranno i dazi voluti da Trump sulla nostra quotidianità, non solo lavorativa?».

Per quanto riguarda la fase di concertazione con la politica, il Presidente Marcello ha raccolto l'assist servitogli in precedenza da Gionata Pirali a proposito delle polizze catastrofali: «Non è possibile che dobbiamo sempre subire l'impatto di nuove leggi che discendono da politiche spesso miopi e non condivise con i rappresentanti dei vari comparti del mondo produttivo. Questo metodo è tipicamente italiano, solo da noi funziona così, e funziona male. Ecco perché occorre la partecipazione, per diventare una sola voce ed essere ascoltati dalle Istituzioni, da quelle locali fino a Roma».

Nella seconda parte della serata, il Presidente di CNA Digitale Biella, Filippo Miotto, ha relazionato sull'importanza di approcciarsi in modo corretto e funzionale all'uso dell'intelligenza artificiale per la semplificazione del lavoro e dei processi. Con l'uso di esempi pratici (simulazione di un preventivo per l'installazione di un impianto di riscaldamento e traduzione di una scheda tecnica dalla lingua originale), Filippo Miotto ha spiegato ai presenti quanto tempo ed energie sia possibile risparmiare “addomesticando” la nuova tecnologia. Tempo ed energie che invece possono essere impiegati in modo più proficuo per aumentare produttività e competitività delle micro e piccole imprese. In chiusura, la Direttrice di CNA Biella Valentina Gusella ha presentato i componenti dei due Consigli: Davide Marcello, Andrea Mangosio, Claudio Capellaro Siletti, Cristian Caruso, Davide Amoruso, Giuseppe Torta, Ezio Mangili per il Mestiere Installazione e Impianti; Roberto Botosso, Luca Antonello, Lino Vivi e Domenico Palermiti per il Mestiere Edilizia.