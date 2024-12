Illuminazione sulle strade biellesi: “Rotonde completamente al buio” FOTO

A seguito di alcune segnalazioni da parte degli automobilisti, emerge una problematica lungo via Oremo a Biella: le rotonde presenti in questo tratto risultano completamente al buio durante le ore notturne, mettendo a rischio la sicurezza di chi vi transita.

Diversi conducenti, sia residenti che provenienti da fuori provincia, hanno evidenziato situazioni potenzialmente pericolose. La mancanza di visibilità aumenta il rischio di incidenti e rende difficoltoso orientarsi correttamente per chi non conosce la zona. In attesa che la situazione venga sanata, si invitano i conducenti a prestare attenzione.