A Soprana l'elementare Gianni Rodari tra sport, musica e teatro

Nella crescita e formazione di un bambino, ciò che risulta essere uno degli elementi più importanti è la scuola, pertanto è fondamentale fare una scelta accurata sull'istituto scolastico a cui affidarsi. A tal proposito si distingue la scuola primaria ”Gianni Rodari” di Soprana. Oltre ad avere dei docenti che seguono scrupolosamente i propri alunni che muovono i loro primi passi nel mondo scolastico, l'istituto propone varie attività e progetti.

Tra questi vi sono i vari progetti di musica e sportivi che nella loro realizzazione sono facilitati dagli ampi spazi esterni di cui è dotata la scuola (cortile, con relativo campo di calcetto, canestro da basket), ma il fiore all'occhiello è senza dubbio il ”Progetto teatro”, che consiste nella preparazione di uno spettacolo teatrale che nel mese di Giugno viene messo in scena al teatro Giletti di Ponzone. Inoltre ogni festività è accompagnata da attività volte a spiegarne ed approfondirne meglio il significato, come nel caso delle attività per la festa di carnevale, halloween e soprattutto per il Natale. Proprio per le festività Natalizie, da quest'anno la scuola ha deciso di partecipare al ”Natale a Baltigati”: i bambini in occasione di tale evento si sono resi partecipi di canti Natalizi ed esibizioni con i flauti.

L'inserimento di anno in anno di nuovi progetti ed eventi, simboleggia la continua voglia di crescita dell'istituto scolastico, che cerca di offrire ai propri alunni un servizio sempre più ampio per poter crescere a 360 gradi.

La scuola di Soprana offre anche il servizio di pre- scuola e post-scuola, oltre al servizio mensa.