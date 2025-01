Dal Nord Ovest - In fiamme uno chalet in legno

Le fiamme sono divampate ieri sera e hanno chiesto l’intervento di sei squadre dei vigili del fuoco, tra cui volontari, per placarle. Ad andare in fumo è stato uno chalet monopiano in legno, in strada Verna a Cumiana. Non ci sono feriti o intossicati. Da accertare le cause del rogo, ma potrebbe trattarsi di un cortocircuito.