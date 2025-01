Borriana, tutto pronto per l'Open Day

Tutto pronto per l'Open Day della scuola materna di Borriana, prevista per le 18.30 di giovedì 9 gennaio. Il plesso, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26, apre le porte per permettere alle famiglie e ai bambini di visitare gli ambienti e conoscere i servizi assieme alle offerte formative.

La scuola vanta anche un vasto giardino a completa disposizione dei bambini. Sicuramente un'occasione utile per le famiglie e i ragazzi per cogliere appieno l’identità della scuola e del corpo insegnanti.