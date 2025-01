Crevacuore piange la morte di Grazia Pia Bovio, 6 mesi fa era mancato il marito Sebastiano

A più di 6 mesi dalla scomparsa del marito Sebastiano Santo, la comunità di Crevacuore piange la scomparsa di Grazia Pia Bovio, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 89 anni.

A ricordarla lo Scacchi Club Valle Mosso-Biella in una nota scritta sul proprio sito web: “Con il marito Grazia condivideva la passione per il gioco degli scacchi. Socia nel nostro circolo fino ad una decina di anni fa, Grazia ha portato la sua passione insegnando nelle scuole della zona di Crevacuore. I tornei disputati in giro per l'Italia le hanno fatto raggiungere la Seconda Categoria Nazionale e ha potuto fregiarsi, nei primi anni 2000, di alcuni titoli nazionali Seniores femminili (l'ultimo nel 2008). Lo Scacchi Club Valle Mosso la ricorda con affetto e si stringe ai familiari. Ciao Grazia”.

I funerali hanno avuto luogo ieri, 2 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Crevacuore.