Rally Dakar 2025: sfrecciano i veicoli nel deserto saudita FOTO e VIDEO

La passione per le moto e un grande spirito d’avventura hanno spinto Mario Trabucco e Barbara a seguire da vicino la 47° edizione del Rally Dakar. La manifestazione è iniziata oggi, venerdì 3 gennaio a Bisha, in Arabia Saudita e quest’anno il percorso è particolarmente impegnativo: 7700 km di cui 5100 di prove speciali suddivise in 12 tappe. Tra le novità spiccano una speciale "chrono stage" di 48 ore e una tappa marathon senza assistenza tecnica, che metteranno a dura prova le abilità dei partecipanti e la resistenza dei veicoli.

Mario e Barbara, grandi appassionati di motociclismo e motori, hanno deciso di vivere in prima persona l'emozione della gara, seguendo i mezzi fra le dune del deserto saudita. L’edizione da record conta oltre 800 piloti e quasi 500 veicoli e si concluderà il 17 gennaio a Shubaytah.