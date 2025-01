Lavoro e pericoli: il dramma silenzioso dei bikers al buio

Sono sempre più le segnalazioni di persone che vedono bikers in servizio per lo più per consegne a domicilio con bici a pedalata assistita su molte strade, e anche lungo la Trossi, di notte. Si tratta di riders che fanno un lavoro umile, e sicuramente sottopagato in proporzione ai rischi che corrono, che rappresentano una fonte di pericolo non da poco anche per chi se li trova davanti.

Viaggiano su strade trafficate, si spostano sulle loro e-bike, purtroppo con luci poco visibili e a volte addirittura assenti.

Ci auspichiamo che possano esserci maggiori controlli per sensibilizzare queste persone che nella maggior parte dei casi non sono nemmeno italiane, ad una maggiore sicurezza per il loro bene prima di tutto e per gli automobilisti.