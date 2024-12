Pandoro "Pink Christmas" Balocco, Chiara Ferragni risarcisce i consumatori

Risarcimento ai consumatori e 200.000 euro versati in beneficenza ad un ente che si occupa di tutelare le donne vittime di violenza.

Con queste azioni "riparatorie" l'influencer Chiara Ferragni chiude la querelle del pandoro "Pink Christmas", che l'aveva vista protagonista insieme con l'azienda dolciaria Balocco di Fossano.

L'accordo con il Codacons dovrebbe anche ridimensionare la questione penale della vicenda. Qualora, come tutto lascia supporre, l'associazione a tutela del consumatori ritirerà la denuncia, la procura potrebbe riconsiderare le accuse a carico Chiara Ferragni.

Il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi nei prossimi giorni contatteranno i consumatori che si erano rivolti alle stesse associazioni per mettere a loro disposizione il risarcimento.

"Chiara Ferragni è da sempre particolarmente sensibile al tema. Il Codacons stesso sta realizzando il progetto "Oltre il Silenzio" per assistere e supportare le vittime di violenza di genere nel nostro Paese e che si concluderà con un importante evento nazionale cui parteciperà anche la stessa Chiara Ferragni. L'avv. Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, esprime il suo apprezzamento per l'accordo raggiunto, il quale è di completa soddisfazione per le associazioni e per i consumatori che le stesse rappresentano, e sottolinea l'importanza della donazione concordata, che potrà essere di concreto aiuto alle donne più fragili", conclude la nota dell'associazione.