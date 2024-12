“Sguardi felini” torna a Biella per la seconda edizione: l’intervista al curatore della mostra fotografica, Alessandro Argentero FOTO e VIDEO

Alessandro Argentero ha recentemente inaugurato a Biella la seconda edizione della mostra fotografica "Sguardi felini", un'affascinante raccolta di immagini che catturano l'intensità e il mistero degli occhi dei gatti. L'esposizione, ospitata presso il Bar Coffee Corner di Biella, in via Pietro Micca 5°, non solo celebra la bellezza felina, ma sostiene anche l'associazione Gattopoli Made in Biella ODV, impegnata nella tutela e nel benessere dei gatti sul territorio.

Gattopoli Made in Biella ODV è un'organizzazione di volontariato che si occupa di salvaguardare gatti e gattini senza una casa, promuovendone la sterilizzazione, l'adozione e il reinserimento nelle famiglie. Collabora con enti locali e organizza eventi per sensibilizzare la comunità sulla condizione dei felini randagi.

La mostra "Sguardi felini" rappresenta un'opportunità per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della cura e dell'adozione dei gatti, invitando i visitatori a riflettere sul legame speciale che si può instaurare con questi animali. Argentero, attraverso le sue fotografie, mira a diffondere un messaggio di empatia e responsabilità verso i felini, incoraggiandone l'adozione consapevole e il supporto alle attività di Gattopoli.

“Lo sguardo dei gatti mostra la loro personalità – racconta nel video – e ciascuno rivela la sua unicità. Ogni sguardo, come ogni individuo, offre un punto di vista differente che ho voluto valorizzare attraverso queste immagini”.

Di seguito, l'intervista ad Alessandro Argentero, che ci racconta la genesi della mostra e l'importanza del messaggio che desidera trasmettere attraverso le sue opere: