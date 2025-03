Appello per Zara, è in cerca di una casa

Urgentissimo! Zara, simil pastore biellese double merle speda, cerca con massima urgenza una casa! È una taglia media pesa sui 24 kg.

“Va d’accordo – spiegano i promotori dell'annuncio - con i bambini e i gatti, con i quali è cresciuta senza dimenticare gli amici cani. Ha bisogno di rieducazione sul fatto dei bisogni, dal momento che li fa ancora a casa anche se esce tantissimo. Vaccinata e chippata, con obbligo a sterilizzarla. La affido solo nel Biellese e solo a chi rimarrà in contatto con noi anche in futuro. Si trova a Biella. Per qualsiasi informazione: 351.6612767”.