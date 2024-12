Strona: Il tradizionale falò di Natale scalda i cuori in attesa della mezzanotte

E' una tradizione che anche stanotte si è rinnovata sul sagrato della Chiesa di Strona. Il falò è un momento che riunisce tanta gente che simbolicamente si scalda il cuore tra auguri e festeggiamenti. Il fuoco che sale verso il cielo è affascinante e lancia un messaggio potente per i credenti e per i non credenti. Ognuno sente che questa notte potrebbe rappresentare un cambiamento, un sogno o un desiderio che affida al cielo.

Auguri di un Natale di pace.