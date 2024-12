Anche oggi domenica 22 dicembre come ieri tante persone si sono riversate in via Italia a vie limitrofe per un attimo di relax e per fare acquisti.

Famiglie a fare le vasche in via Italia, sul trenino per le vie del centro e bimbi felici alle giostre. A Natale Biella è una meraviglia, tra luci, addobbi, musica tra le vie e nelle chiese e poi ci sono le Vetrine Vive.

Ieri i parcheggi erano gratuiti e lo saranno anche domani, lunedì 23 dicembre, per incentivare le persone a vivere la città.