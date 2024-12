Natale a Magnano, i cittadini decorano il paese con creazioni all’uncinetto FOTO

Anche quest’anno il gruppo “UnciMagnano” ha contribuito attivamente alle decorazioni natalizie del paese di Magnano, lavorando all’uncinetto alberelli, campanelle, palline e decorazioni di ogni tipo, addobbando i principali luoghi d’interesse. Grazie al contributo dei cittadini e del materiale di recupero, il municipio, la piazza e molte altre location sono state addobbate e colorate dalla manualità di poche ma affiatate “sferruzzatrici”.

“Anche quest’anno – dichiara Costantina Sarzia Amadè, portavoce e consigliera comunale – il gruppo ‘Uncimagnano’ ha dato vita a molte decorazioni natalizie che sono state posizionate in diversi angoli del paese. L’idea è nata a partire dall’anno scorso e ci siamo riunite (in cinque o sei, in base al periodo), per sferruzzare all’uncinetto una volta a settimana”.

Il gruppo è composto da persone di età differenti, unendo diverse generazioni e idee: “Ciascuno contribuisce con la propria esperienza e spesso ci contattiamo per condividere nuove ispirazioni e progetti, a favore del paese. Un progetto ‘quasi’ a costo zero, per sfruttare ogni risorsa e riciclare il più possibile: avanzi di magazzino e lana proveniente da Magnano e dai paesi limitrofi”.

Guardando al futuro, il gruppo sta pensando di creare figure all’uncinetto per un presepe, ampliando ulteriormente il progetto decorativo: "L’idea è di continuare a crescere, coinvolgendo un maggior numero di persone e ricercando più materiali. Il presepe, al momento, è solo un’idea, ma qualora l’entusiasmo dovesse diffondersi saremo felici di ampliare le collaborazioni!”