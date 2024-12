Biella Rugby, ecco tutti i risultati del settore giovanile

UNDER 18

15.12.24

Biella Rugby v Cus Genova 21-12 (14-0)

Marcatori. Mete: Pavesi, Silvestrini, Novani. Trasformazioni: Salussolia (3).

Biella Rugby: Pagliano; Gravinese, Pavesi, Meneghetti, Rava; Salussolia, Bocchino; Mosca, Parnenzini (54’ Formigoni), Rossi (cap.); Corcoy, Chtaibi; Novani, Bredariol, Silvestrini. Non entrato: Gariazzo.

Emilio Vezzoli, coach: “Stevenson avrebbe ricamato un’avvincente storia per la prestazione di oggi. Under 18 biellesi padroni del campo durante tutta la prima parte dell’incontro, lasciando agli ospiti la seconda frazione. Risultato che premia la franchigia nostrana, ma non convince pienamente. Consapevoli che il ritorno a Genova sarà una prova di maturità, ne approfitteremo per migliorare i vuoti di attenzione che hanno caratterizzato la seconda parte della partita”.

UNDER 16

15.12.24

Cus Genova v Biella Rugby 33-17 (19-5)

Marcatori. Mete: Ferro, Grillenzoni, Deni. Trasformazioni: Bertone.

Biella Rugby: Grillenzoni; Ubertino, Deni, Baiguera, Dal Molin; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Ruffa, Vatteroni; Protto, Zavarise; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Ruffa, Ben Alilou, Ubertino. A disposizione: Apollonio, Ben Alilou, Coda Caseia, Di Girolamo, Piazza.

Andrea Caputo, coach: “Trasferta ligure senza fortuna per la nostra Under16. Dopo una buona partenza con la meta di Ferro, la squadra ha subito la rimonta degli avversari. Alla ripresa Brc non si è data per vinta e grazie alle mete di Grillenzoni e Deni ha riequilibrato il punteggio. Partita combattuta, decisa da una meta annullata a Biella e da due episodi che hanno permesso a Cus Genova di affermarsi”.

UNDER 12

15.12.24 a Ivrea, Festa del Rugby

Squadre partecipanti: Biella Rugby, Settimo, Moncalieri, Rivoli, Ivrea e Novara Biella Rugby: Blanco; Chiodelli, Corchia, Domenici, Gnesotto; Mantovani, Pavan; Paiato, Piacenza, Pietrini; Queuo, Scaramal.

Santiago De Biaggio, coach: “I ragazzi hanno dimostrato il lavoro svolto nelle settimane scorse. Terminiamo in maniera positiva il 2024. Siamo soddisfatti dell’atteggiamento di tutti i ragazzi”.

UNDER 10

15.12.24 a Val Susa, Festa del Rugby

Squadre partecipanti: Biella Rugby, Ivrea, Settimo, Val Susa, Moncalieri, Rivoli. Biella Rugby: Poverello, Quaregna, Oldrini, Lacagnina, Bolla, Serio, Siletti, Pegoraro.

Davide Vaglio, coach: “I ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione fin dalla prima partita, soprattutto nella prima parte delle gare hanno messo in campo i contenuti tecnici sviluppati nelle ultime settimane di allenamenti. Molto bene la fase offensiva dove sono state segnate molte mete ed allo stesso tempo, discreta la parte difensiva. Da sottolineare l’impegno dei ragazzi e delle loro famiglie al seguito che li hanno sostenuti”.

UNDER 8

15.12.24 a Val Susa, Festa del Rugby

Squadre partecipanti: Biella Rugby, Ivrea, Settimo, Val Susa, Moncalieri. Biella Rugby: Heery, Borrione, Forti, Pavanati, Serio, Valente, Mello Rella.

Edo Breglia, coach: “Bravi i nostri orsetti, si sono viste le cose per cui abbiamo lavorato in allenamento con ancora alcuni punti da migliorare. Bravi tutti”.