Rugby, i risultati del fine settimana del Torneo dell'Orso, under 12, 10, 8, 14, OLD

18° TORNEO DELL’ORSO

13.04.25 a Biella, con: Brc, Parabiago, Varese, Rovato, Rivoli, Cogoleto, Verbania, Harlequines, Cus Pavia, Ivrea e Gattico

Classifica finale. Rugby Parabiago, Biella Rugby, Rugby Varese.

Classifica U12. Parabiago, Varese, Rovato .

Classifica U10. Parabiago, Biella Rugby, Rivoli .

Classifica U8. Varese, Rivoli, Biella Rugby.

UNDER 12

13.04.25 a Biella, Torneo dell’Orso con: Brc, Cogoleto, Ivrea, Parabiago, Varese, Rivoli, Rovato, Gattico, Bergamo, Verbania, Cus Pavia

Biella Rugby Verde: Andreotti, Baiguera, Caneparo, Chiodelli, Finotto, Guerrini, Mantovani, Milotta, Piacenza, Scaramal, Tagliabue, Vella.

Biella Rugby Gialla: Bonadeo, Corchia, Fizzotti, Gnesotto, Ivancencu, Leonzio, Magaraggia, Masi, Paiato, Pavan, Racanelli, Siletti, Valente.

Chiara Mautino, coach: “Giornata di rugby intensa, con bei momenti di gioco offensivo e difensivo per la squadra "verde" che si porta al quarto posto in classifica generale nonostante una sola partita persa. La squadra "gialla" si posiziona alla decima posizione con un po' più di difficoltà tecniche, ma buone attitudini. Nel complesso, buoni risultati e buoni risultati del lavoro svolto negli allenamenti precedenti.”.

UNDER 10

13.04.25 a Biella, Torneo dell’Orso con: Brc, Cogoleto, Ivrea, Parabiago, Varese, Rivoli, Rovato, Gattico, Bergamo, Verbania, Cus Pavia

Biella Rugby: Bolla, Dama, Gallia, Liprandi, Oldrini, Pegoraro, Poverello, Quaregna, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Bertone, Lacagnina.

Guglielmo Longo, coach: “Primo torneo per i piccoli orsetti, buona la prestazione in campo come dimostrato dalla classifica”.

UNDER 8

13.04.25 a Biella, Torneo dell’Orso con: Brc, Cogoleto, Ivrea, Parabiago, Varese, Rivoli, Gattico, Bergamo, Verbania, Cus Pavia

Biella Rugby: Mello, Borrione, Heery, Iacobellis, Gramegna, Valente, Liprandi, Pavanati, Serio.

Veronica Sellone, coach: “Super prestazione dei nostri bimbi. Hanno giocato e combattuto ogni singola palla. Con un’ottima prestazione ci siamo guadagnati un meritatissimo terzo posto. Fenomenali i nostri orsetti ”.

UNDER 14

13.04.25 a Biella Biella Rugby v Cs Genova 59-12

Marcatori. Mete: Paggio, Balducci (3), Bocca, Bolzoni (2), Poli, Buda. Trasformazioni: Balducci (6), Bolzoni.

Biella Rugby: Gobbi; Succio, Poli, Balducci (cap.), Frigerio; Siletti, Bolzoni; Paggio, Botto, Bocca; Pavanetto, Squara; Mercandino, Scavanvino, Girardi. A disposizione: Bocca, Succio.

Edo Romeo, coach: “Ottima partita dei ragazzi che hanno giocato molto bene e molto aggressivi dal primo minuto. Ottimo risultato contro una squadra che a Genova ci aveva messi in difficoltà”.

OLD

12.04.25 Brontosauri Bergamo v Biella Rugby Old 5-35

Marcatori. Mete: Messina (4), Pozzati (2), E. Iacobellis.

Biella Rugby: Mautino; Grandi, Fozzato, Messina, Pozzati; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Somma, Tagliabue; Dionisi, Mainardi; Vatteroni, Martino, Cocimano. A disposizione: Maffeo, Raisi, Drouillard, Valente, Torre.

Silvio Ceccato, coach: “E’ stata una giornata perfetta per giocare a rugby, in un bellissimo contesto. La squadra ha reagito molto bene ad una situazione di emergenza avendo pochi cambi e ha saputo tenere il campo per tutta la partita. Una vittoria conquistata, meritata e per niente scontata rispetto poi al risultato finale”.

Daniele Vatteroni, TM: “Un Biella con pochi cambi, gioca un rugby ordinato, molto disciplinato e semplice. il risultato si è visto dal tabellino. Bella partita onorata dai Brontosauri Bergamaschi fino all’ultimo minuto”.

IV di Campionato Old (in mete): Como – Rovato (rinviata); Bergamo – Biella 1-7; Torino - Monza 0-6; Asti - Brescia 1-15.

Classifica. Brescia 25; Monza punti 21; Rovato 19; Biella 14; Como 13; Bergamo 7; Torino 6; Asti 1.