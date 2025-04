TT Biella: Terminati i Campionati e il Grand Prix giovanile

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, gli ultimi 6 incontri di campionato e la finale del Grand Prix Giovanile a Isola d’Asti. La giornata di campionato ha registrato: 1 incontro vinto in D1, un pareggio in D3 e 5 incontri persi in B2, C2, D2 (2) e D3. Al Grand Prix giovanile, il Tennistavolo Biella ha ottenuto, con le ottime prestazioni dei giovanissimi atleti, molti podi.

CAMPIONATI A SQUADRE

Serie B2.

In serie B2, il TT Biella - Carrozzeria Campagnolo ha ospitato il Verzuolo, solidissima formazione che ha mancato d’un nulla, superata per una incollatura dal Mondovì, la promozione alla serie superiore. E, causa di tutto ciò, è stata la sconfitta da loro subita a opera del team biellese nella gara di andata. Quei due punti persi sono stati loro fatali. Sabato scorso, però, l’exploit dell’andata non è stato replicato. Tutto si è chiarito sin dalla partita d’esordio, quando Matteo Passaro è stato superato da Bertolini. Per sperare nella vittoria, infatti, era determinante conquistare tre punti sul numero tre avversario e poi affidarsi a capitan Eugenio Panzera per i rimanenti due. E, in effetti, ancora una volta il capitano non tradisce: prima contro Sych (-6/7/10/-8/10), recuperando in bella da 10 a 7, e poi contro Mattia Garello. Quest’ultima partita è stata giocata tra due veri ”signori”, dotati entrambi di cristallina classe e encomiabile fair-play; a spuntarla è stato, ancora una volta, l’atleta di casa che, dopo la gara di andata, si è ripetuto, infliggendo al forte atleta cuneese la seconda sconfitta patita nell’intero campionato. Francesco Gamba, battuto da Sych, che si vendica così dell’inopinata sconfitta subita all’andata, vince in quattro set su Bertolini (8/7/-11/6). Cinque a quattro l’esito del match con classifica finale che vede i biellesi in quarta piazza alle spalle di Mondovì, promossa in B1, Verzuolo e Genova e davanti a Enjoy, Novara, Romagnano e Valenza, con le ultime due formazioni retrocesse in C1.

Classifica finale: T.T. Mlm Mondovi',26; A4 Verzuolo Scotta,24; Luigi Rum Compagnia Unica,16; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,14; Tt Enjoy,14; G.S. G. Regaldi Novara,10; Asd Tt Romagnano,6. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

La formazione del TT Biella – Biella Legno ha giocato fuori casa, ospite del Romagnano, in un incontro tra prime della classe. Nella gara di andata ad imporsi erano stati i biellesi, che non si sono però ripetuti. Cinque a due l’esito finale con i soli punti in carniere portati dal capitano Luca Lanza, vincente su Mussa e Sacchi. Per i sesiani, ai tre punti di Pelosi, si sono aggiunti quelli di Mussa su Lodovica Motta e di Sacchi su Mattia Noureldin. La classifica vede la formazione laniera in terza posizione alle spalle di Romagnano e Splendor e davanti a Valenza, Regaldi, Ossola e Novara. Per i giocatori biellesi ci sarà quindi ancora un’appendice, con la partecipazione ai play-off.

Classifica finale: Tt. Romagnano,20; Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,20; Tt. Biella - Legno,18; Tt. Valenza - Andrew's Style,10; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,8; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt. Novara Hcm,2.

Serie D1.

Nel campionato di D1 la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini ha chiuso con una vittoria in casa la propria stagione. Quattro a due, infatti, è l’esito finale dell’incontro che l’ha vista opposta alla formazione A del Novara. Tutti a segno gli atleti biellesi, con doppietta di Giacomo Cenedese e un punto a testa di Federica Prola e Stefano Torrero. Per gli ospiti, privi di Nicole Palazzo, un punto di Giulia Ramazzotti su Stefano Torrero ed uno di Gian Marco Palazzo su Federica Prola; resta a secco Dromo.

Classifica finale: Tt. Valenza - Assifour,23; Tt. Novara A Hcm,19; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,16; Tt. Novara B Hcm,15; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,13; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,12; Tt Sisport A,8; Tt. Alessandria,6.

Serie D2.

Ambedue sconfitte le formazioni di D2. Il team del TT Biella - Pizzeria Giordano ha giocato a Pont-Saint-Martin, perdendo per 5 a 1. Il punto della bandiera è stato conquistato da un bravissimo Federico Arno su Page, mentre, a mani vuote, rimangono Michele Motta e Gianni Massazza. Completavano la formazione di casa Ippoliti e Tos. La squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris è stata invece sconfitta a Cossato per 4 a 2. I biellesi, ancora una volta in formazione rimaneggiata, tornano a casa con i soli punti di Andrea Manicotto, che, dopo una breve fase di assestamento, ha disputato un ottimo campionato. Al palo restano sia Traian Muscalu sia Leonardo Villa. Con i colori dello Splendor hanno giocato, Motta, Negrone e Zoppello.

Classifica finale: Tt. Romagnano,19; Asdtt Ivrea B,15; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,14; Tt. Pontdonnas,14; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,11; Coumba Freide T.T. Aosta,6; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,5.

Serie D3.

Nel campionato di D3 la formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha giocato fuori casa a Cossato, chiudendo con un bel pareggio; il risultato è stato propiziato dal capitano Federico Villa, autore della doppietta su Caschili e Alvarado, e completato da Gabriele Carisio vincente su Alvarado. Per i padroni di casa vittorie di Saitta e Zoppello.

La compagine dei piccoli del TT Biella - Barbera Auto è stata battuta in casa con il punteggio di 5 a 1 dai primi della classe, il Romagnano; all’opaca prestazione di Giacomo Riva ha fatto da contraltare quella superba di Lorenzo La Porta, autore del punto della bandiera contro il capitano avversario, Mussa, tra i migliori dell’intero girone. A completare la nostra biellese, Jacopo Siciliano e Pietro Napolitano, quella degli ospiti, Bellotti e Vellata.

Classifica finale: Tt. Romagnano,20; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,12; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,11; Coumba Freide Tt. Aosta,9; Tt. Enjoy Honey Badgers,6; Tt. Biella - Barbera Auto,2.

GRAND PRIX GIOVANILE

È giunto al termine anche il Grand Prix Giovanile. A Isola d’Asti si è disputata la kermesse finale di questa bella manifestazione che ha visto impegnati circa 350 giovani pongisti in rappresentanza di 25 sodalizi piemontesi con la società valdostana Coumba Freide di Aosta e con i liguri del Savona. A questa ultima prova hanno preso parte solamente i migliori: infatti, per ogni categoria di età, solamente i primi in classifica (20 per i maschi e 10 per le femmine) si sono giocati le prime otto posizioni oggetto di premiazione. Per tutti gli altri è stato organizzato un torneo ad hoc (Torneo Insieme) fine a se stesso.

Il TT Biella era presente con otto atleti nel Grand Prix: Alessandro Rizzo, Daniele Milanesi, Gabriele Carisio, Giacomo Riva, Lorenzo La Porta, Lorenzo Pimontese, Pietro Napolitano e Shi Y e tre nel torneo “Insieme”: Cristina Fazzari, Davide Ronsisvalle e Jacopo Siciliano.

Dominio assoluto nella categoria under 11 maschile dove, in quest’ultima prova, la società biellese piazza sul podio quattro giovani; a vincere “il solito” Giacomo Riva, davanti a Lorenzo La Porta, e sui gradini più bassi, Daniele Milanesi e Alessandro Rizzo. Lorenzo Pimontese e Shi Yi non superano il girone e disputano il consolazione. Daniele Milanesi, Giacomo Riva e Lorenzo La Porta partecipano, con Pietro Napolitano, anche nella categoria superiore, l’under 13. Gabriele Carisio, nell’under 21, gioca il consolazione con buoni risultati. La classifica finale, che comprende i risultati di tutte e sei le prove ha visto ovviamente vincitore Giacomo Riva, seguito dal verzuolese Trezza, qui però superato, nei quarti, da Daniele Milanesi. Sul gradino più basso del podio si sono posizionati Lorenzo La Porta e Daniele Milanesi; in settima ed ottava piazza, Alessandro Rizzo e Shi Yi. Giacomo Riva è premiato anche nella categoria superiore, dove si piazza in quinta posizione. Una coppa è stata vinta anche da Greta Barriani, ieri assente, e da Cristina Fazzari, che si aggiudica la propria gara nel torneo Insieme.