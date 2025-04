Su Nuraghe Calcio Biella, vittoria d’orgoglio e spirito di squadra: 6-3 contro Bugella in Piazzetta

Al Centro Sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum si è disputata la settima giornata del girone di ritorno del campionato provinciale targato “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), sotto l’egida dell’immancabile Pino Lopez e con il patrocinio del C.O.N.I. Una cornice istituzionale di tutto rispetto per un match che ha offerto anche una bella dose di spettacolo.

E spettacolo è stato, con Su Nuraghe Calcio Biella che ha calato un bel 6-3 ai danni di Bugella in Piazzetta, riscattando con classe e determinazione la sfortunata gara dell’andata. Allora, infatti, i ragazzi con lo stemma dei “Quattro Mori” erano scesi in campo in formazione ridotta, tanto da dover schierare il secondo portiere in un ruolo d’emergenza. Un’epopea degna di Erodoto, più che di un referto gara.

Stavolta però la musica è stata tutta un'altra: i padroni di casa, guidati dal direttore Gaspare Carmona, con il capitano Manuel Pizzo in versione “supereroe” (3 gol e uno zaino di grinta), il massaggiatore Filippo Gugliotta a supporto e Gaetano Pitarresi sempre presente a dare sostegno, hanno sfoderato una prestazione corale che ha messo in mostra quanto il calcio sia – prima di tutto – un gioco di squadra.

A completare il tabellino dei marcatori per Su Nuraghe ci hanno pensato Nicolò Giacone, Nazzaro Lama e Daniele Leviselli, ognuno con il proprio sigillo su una vittoria che sa di svolta.

Da bordocampo, un momento di pura tenerezza sportiva ha rubato la scena: l’infortunato Luca Pizzo, spettatore d’eccezione, ha esultato urlando “quello è mio zio, lo zio di Luca!” dopo la tripletta del capitano. Più che uno slogan da curva, un inno al senso di appartenenza, a quel legame profondo che va oltre il rettangolo verde.

Il mister Andrea Savoi, sempre attento e coinvolto, ha voluto affidare ai social il suo plauso:

“Vittoria importante che ci dà ancora più convinzione per il futuro del campionato! Continuiamo così, con questa mentalità e questo spirito di gruppo. La strada è quella giusta”.

Dall'altra parte, Bugella in Piazzetta ha comunque onorato la partita, andando a segno con Matteo Antoniotti, autore di una doppietta, e Marco Revolon, che ha aggiunto un gol al suo bottino personale.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: giovedì 17 aprile alle ore 21:00, allo Sportec Center di Gaglianico, quando Su Nuraghe Calcio Biella affronterà il capolista Real Maggese.

In palio non ci saranno solo tre punti, ma la conferma di un’identità di squadra costruita nel tempo, tra sudore, sorrisi e – perché no – qualche esultanza in famiglia.