Pietro Micca, la ritmica brilla anche all’estero

Durante il weekend del 12-13 aprile la sezione di ginnastica ritmica dell’APD Pietro Micca è stata protagonista di una trasferta oltre confine; Francesca Bocchino ha infatti gareggiato per il terzo anno in prestito alla Società francese Club Gymnique de Rillieux, portando in pedana il suo elegante esercizio al cerchio.

Il suo contributo è stato decisivo per la squadra nella conquista del terzo gradino del podio e del pass per i Campionati Nazionali che si terranno a Parigi alla fine di maggio. A fine marzo invece la ritmica di Pietro Micca era stata impegnata a Chivasso nella seconda prova del Campionato Individuale Silver LB1 con tante delle sue giovani agoniste che hanno saputo affrontare la gara come un momento di confronto e divertimento.

In categoria allieve 2 Beatrice Zerbola presenta l’esercizio a corpo libero e palla terminando al sedicesimo posto; porta invece in pedana l’esercizio a cerchio e corpo libero Irene Malgioglio che, al suo primo anno di attività agonistica, chiude ventottesima. Nella stessa categoria difendono i colori biellesi anche Alessia Ugo ed Emma Latanza, entrambe con palla e cerchio, che chiudono rispettivamente al 33º e 38º posto.

Nella categoria allieve 3 due ginnaste in gara: Clarissa Ghiardo che porta in gara due ottime esecuzioni a cerchio e palla scalando la classifica fino all’ottavo posto; Rebecca Prina Mello, penalizzata nel risultato da qualche errore, ma comunque in fase di crescita personale. Unica rappresentante tra le allieve 4, Nina Tua che porta in gara cerchio e fune terminando al venticinquesimo posto, mentre tra le Junior 1 Jennifer Pagan ottiene ottimi punteggi a cerchio e palla che la fanno salire al quinto posto in classifica.