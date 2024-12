Oltre 120 persone a Vigliano per la Corsa dei Babbi Natale FOTO e VIDEO

Oltre 120 persone si sono date appuntamento questa mattina, 15 dicembre, a Vigliano Biellese per la tradizionale Corsa dei Babbi Natale, manifestazione non competitiva aperta a tutti gli sportivi, vestiti a festa per l'occasione e impegnati lungo un percorso di circa 5 chilometri.

Clima di festa, con la presenza di tanti giovani e premiazioni per i miglior abiti di Natale, effettuate dai volontari di Pro Loco e Podistica Vigliano. Alla fine, sono stati insigniti di un riconoscimento anche i gruppi più numerosi come il Biella Running, l'AS Gaglianico '74 e l'Atletica Candelo.