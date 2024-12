Alpini, grande partecipazione a Biella per il flash mob aspettando l'Adunata 2025 FOTO

Un sabato di passione e soddisfazione per gli Alpini, il flash mob organizzato per richiamare l’attenzione per l’Adunata e la relativa lotteria ha permesso all’Associazione di condividere con i tanti appassionati incontrati all’interno dei centri commerciali degli Orsi e dei Giardini. Tante persone con cui è stato bello scambiarsi auguri e guardare al nuovo anno come quello dell’evento unico: l’Adunata.

Tantissime le persone che hanno contribuito a quella che sarà una festa di popolo di partecipazione e di condivisione. I canti della tradizione, le musiche sempre coinvolgenti della fanfara e tanti tanti sorrisi questo il messaggio che portiamo a casa con questo flash mob. E il ringraziamento va a tutti i volontari, ai coristi, ai musici e a tutti coloro che hanno voluto condividere con le penne nere questo appuntamento.