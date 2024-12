Flashmob degli Alpini a "Gli Orsi" di Biella VIDEO

Flashmob degli Alpini a "Gli Orsi" di Biella - Foto Finatti per newsbiella

L’Adunata è sicuramente sinonimo di comunità e di condivisione e per ricordare l’evento del prossimo mese di maggio è stata organizzata una lotteria con ricchi premi. Questa mattina, 14 dicembre, presso il Centro Commerciali Gli Orsi è stato possibile acquistare i biglietti in quello che è stato ribattezzato il Biglietto Day. I cittadini hanno incontrato alpini, cori e banda, occasione anche per augurarsi Buone Feste.