Oropa in musica: tutti gli appuntamenti nel mese di dicembre.

Nel mese di dicembre il Santuario di Oropa si prepara ad accogliere i visitatori con un ricco programma musicale: le antiche mura della Basilica Antica risuoneranno di melodie che spaziano dalla maestosità della musica sacra italiana, fino alle contaminazioni contemporanee che abbracciano musiche tradizionali. Ogni appuntamento rappresenta un'occasione unica per vivere il Santuario in tutta la sua bellezza e intensità: concerti, celebrazioni solenni e momenti di scoperta culturale. Proseguono inoltre gli appuntamenti con le visite guidate ogni domenica alle ore 11. Visite straordinarie: 26 dicembre e 6 gennaio alle ore 11



SABATO 14 DICEMBRE

Sabato 14 dicembre alle ore 21, il Coro Willam Byrd canterà nella Basilica Antica di Oropa con un’interpretazione straordinaria della Messa in fa minore.

Nell’interpretazione del Coro William Byrd, guidato da M° Francesco Girardi, la Messa in fa minore rappresenta un’esperienza musicale senza precedenti. La composizione rompe gli schemi tradizionali della musica sacra, intrecciando il testo liturgico latino con inserti contemporanei inaspettati. Questo incontro tra antico e moderno dà vita a una partitura ricca di contaminazioni, capace di stupire e commuovere.

La Messa in fa minore si trasforma così in un vero e proprio racconto sonoro, dove la tradizione della musica sacra e le novità legate a linguaggi del nostro tempo si mescolano e si fondono continuamente: il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus, il Benedictus e l’Agnus Dei sorprenderanno con un intreccio originale di citazioni moderne in chiave pop e jazz e melodie tradizionali, toccando corde emotive profonde.

Il concerto non sarà solo un’interpretazione della tradizione, ma una celebrazione della musica come linguaggio universale, capace di connettere epoche, stili e sensibilità diverse.

Il concerto è organizzato grazie al contributo della Fondazione CRT

Il Coro William Byrd

Fondato a Milano nel 1999 e guidato dal Maestro Francesco Girardi, il coro si distingue per la sua versatilità, che lo ha portato a spaziare dal repertorio rinascimentale e barocco a cappella alla musica contemporanea, al jazz, agli spirituals e alle contaminazioni tra generi. Il Coro Byrd è molto più di un ensemble musicale: è un gruppo di amici uniti dalla passione per la musica e dalla voglia di sperimentare, condividendo con il pubblico interpretazioni sempre nuove e coinvolgenti.

SABATO 21 DICEMBRE

Sabato 21 dicembre alle ore 21, nella Basilica Antica di Oropa, il violinista Guido Rimonda darà voce al suo Stradivari Le Noir accompagnando il pubblico in un viaggio musicale attraverso romanze e brani che hanno segnato il periodo tra il ‘700 e l’800.

Con il concerto “Quando la musica si fa spirito” Guido Rimonda e i solisti di Camerata Ducale regaleranno al pubblico un momento di intensa emozione e bellezza. Il programma musicale, ricco e profondamente ispirato, include capolavori di Tomaso Antonio Vitali, di Johann Sebastian Bach e Franz Shubert. Ad arricchire la serata, la dolcezza contemplativa della “Meditazione in Preghiera” di Giovanni Battista Viotti, un pezzo prezioso che invita alla riflessione e al raccoglimento e l’“Ave Maria” di Camille Saint-Saëns, melodia di una delicatezza senza pari.

Questo concerto, realizzato con il sostegno della Fondazione CRT, fa parte delle iniziative del periodo di Avvento, offrendo un’occasione unica per vivere l’attesa delle festività in un clima di raccoglimento e armonia. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, per riscoprire il significato più profondo del Natale attraverso la bellezza della musica. Ingresso libero