Decreto Ambiente, Pichetto: "Verso sistema più semplice e più utile al Paese".

“L’approvazione del decreto Ambiente è un risultato importante per il Paese, nella direzione di semplificare e razionalizzare settori decisivi per la nostra economia. Voglio ringraziare le strutture del Ministero impegnate nell’elaborazione del testo, tutto il governo e il Parlamento per essere intervenuto in modo costruttivo su un provvedimento che si dimostrerà molto utile al sistema Paese”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando l’approvazione definitiva alla Camera del decreto-legge Ambiente 153/2024. “La corsia veloce per i progetti strategici sulle rinnovabili, ma anche gli interventi puntuali per l’operatività nel campo delle bonifiche, della risorsa idrica e dell’economia circolare, possono contribuire – ha concluso Pichetto - a nuove condizioni ambientali ed energetiche, in linea con i nostri obiettivi europei”.