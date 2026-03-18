Ponti primaverili, stop ai cantieri: viaggi più scorrevoli sulle autostrade piemontesi

In vista dei ponti primaverili – Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno – la Regione Piemonte ha coordinato, insieme al Ministero e alle concessionarie, la riduzione o sospensione dei cantieri autostradali per migliorare la viabilità.

L’obiettivo è limitare i disagi nei periodi di traffico intenso, garantendo dove possibile almeno due corsie per senso di marcia e una gestione più fluida dei flussi.

Sulla A6 Torino-Savona i cantieri sono stati dimezzati: restano due tratti critici, ma nei weekend e nei ponti sarà assicurata maggiore percorribilità. Per la prima volta dopo sei anni, durante Pasqua sarà possibile viaggiare con due corsie nella direzione prevalente lungo l’intera tratta.

Sulla A32 Torino-Bardonecchia i lavori riguardano la sicurezza delle gallerie e saranno ridotti nei giorni festivi. Interventi anche su A26 e A7, con l’impegno a mantenere due corsie e alleggerire progressivamente i cantieri verso l’estate.

Sulla A4 Torino-Milano sono previsti cantieri mobili con impatto limitato, mentre sulle altre principali tratte non sono segnalate criticità rilevanti.

«Il coordinamento – sottolinea l’assessore Marco Gabusi – sta dando risultati concreti: l’obiettivo è ridurre i disagi e arrivare all’estate con una rete il più possibile libera da cantieri, garantendo sicurezza e manutenzione».