Il Rotaract Club a Biella con le stelle di Natale

Come ogni anno, il Rotaract Club di Biella scende in piazza con la tradizionale vendita delle stelle di Natale. La presidente Ilaria De Margherita spiega che i giovani del Rotaract da sempre si adoperano per raccogliere fondi a favore di realtà biellesi: quest’anno il ricavato della vendita sarà devoluto per attività a sostegno delle persone anziane nelle RSA del Biellese.

Il banchetto sarà presente dalle 10 alle 19 nei seguenti giorni: sabato 14 dicembre in piazza Santa Marta; domenica 15 in via Italia all'angolo con via G. Valdengo; sabato 21 in via Italia all'angolo con via G. Valdengo; domenica 22 in piazza Santa Marta; martedì 24 in Piazza Santa Marta.