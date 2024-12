Gariglio Risi, a Natale regala la qualità autentica

Il Natale è alle porte e Gariglio Risi ha pensato ad un cofanetto regalo per portare sulle vostre tavole un’eccellenza del nostro territorio.

All’interno troverete il loro Riso Carnaroli Dop, risotti a scelta tra le varie ricette: al tartufo, ai funghi porcini, allo zafferano, speck e radicchio, cacio e pepe ed infine la farina di riso.

Un assaggio dei prodotti dell’ azienda agricola della famiglia Gariglio che dal 1950 coltiva riso di alta qualità a Villanova Biellese.

Possiamo dire essere un regalo che ha il sapore della storia di questa azienda famigliare.

Gariglio Risi ha scelto di coltivare la varietà autentica, quella antica, il vero Carnaroli.

“Molto riso carnaroli in commercio contiene infatti varietà molto più produttive ma che nulla hanno a che fare con il chicco di Carnaroli” ci confida il titolare Gariglio Piero.

La certezza per il consumatore, sta proprio nella certificazione DOP che certifica la semina della varietà originale di Carnaroli, questa deve essere seminata lavorata e confezionata all’interno del comprensorio stabilito della Denominazione di Origine Protetta.

Il nostro territorio, ci dicono, deve essere orgoglioso di avere qui la prima ed unica DOP di riso in Italia, il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese Dop. Una qualità ricercata e riconosciuta dai migliori ristoranti in Italia ed all’estero, che vogliono cucinare un vero risotto di alto livello.

Alla Gariglio Risi traspare una grande passione per il loro lavoro, sono tra i primi in Italia ad essere anche certificati con il marchio Qualità Sostenibile del Ministero dell’agricoltura, grazie ad una visione di coltivazione più rispettosa per l’ambiente acquatico della risaia.

La famiglia Gariglio afferma di aver creato aree inerbite ai margini dei campi e fossati per rane e pesci, di praticare il sovescio primaverile per il mantenimento della sostanza organica e di praticare agricoltura di precisione con l’utilizzo di tecnologie satellitari e droni.

“Ogni anno effettuiamo analisi di laboratorio del nostro riso che certificano la totale assenza di sostanze chimiche” insomma un riso senza residui!

Riguardo alla lavorazione, Gariglio Risi ha le idee chiare: "Il nostro riso riceve una lavorazione meccanica con sbiancatrici a pietra, un processo più lento rispetto all’industria, che non scalda il chicco di riso, la sua colorazione ambrata ed opaca è infatti caratteristica di un prodotto Artigianale che ne preserva la gemma e gli strati più esterni del seme. Il nostro riso è rivolto a consumatori in cerca della qualità autentica, al legame con il territorio e soprattutto alla Vera Sostenibilità in agricoltura."

Con il brand Gariglio Risi si è scelto di trasformare e vendere direttamente il proprio Riso, ricco di storia, passione e tutela dell'ambiente insomma dietro un chicco di riso c’e’ un mondo!

Per questo scopo hanno creato un e commerce e video settimanali su tutti i social con un’ impronta contemporanea e innovativa dove spiegano il percorso della semina alla tavola anche con video ricette!

La famiglia Gariglio vi aspetta per le vostre idee regalo con il nuovo punto vendita in Cascina Bussolino n 1 a Villanova Biellese

