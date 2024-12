Teatrando celebra il Natale: giunge al termine la stagione 2024

Teatrando celebra il Natale: ecco gli appuntamenti in programma.

Tre appuntamenti con letture a tema natalizio, rivolti in particolare ai bambini e poi un tour, che proseguirà anche nel nuovo anno, per ricordare il grande scienziato Guglielmo Marconi e il suo rapporto con il territorio biellese.

VIVERONE

Nei pomeriggi di Sabato 7, 14 e 21 dicembre, gli attori di Teatrando parteciperanno con un intrattenimento teatrale a “Natale incantato a Viverone”, il mercatino organizzato dalla Pro Loco con il contributo della Fondazione Crb.

Il breve percorso narrato e recitato prevede una prima lettura affidata a un attore, che accompagnerà poi i bambini nel luogo in cui potrà ascoltare un’altra storia, interpretata da altri due attori.

Ogni data propone una storia diversa sulle atmosfere della festa, evocate in modo divertente, poetico e anche un po’ surreale.

Il tutto sarà a ingresso libero e verrà replicato tre volte con inizio alle 14.30, alle 15.15 e alle 16.00.

MARCONI

L’appuntamento, che è stato presentato lo scorso primo maggio al Santuario di Oropa, per il 150° della nascita di Guglielmo Marconi, si arricchisce di una nuova scena e diventa un tour che, tra dicembre e marzo, toccherà una decina di località del territorio.

Nato a Bologna il 25 aprile del 1874 e noto per aver sviluppato quel sistema di telecomunicazione a distanza, via onde radio, che gli valse il “Nobel per la Fisica” nel 1909 e che è alla base della radio, della televisione e di tutti i moderni sistemi che utilizzano le comunicazioni senza fili, Marconi ha avuto dei legami con il Biellese.

L’evento “Dall’alta montagna di Oropa – Guglielmo Marconi e il Biellese” prevede tre scene a cura di Teatrando e due interventi di commento e collegamento affidati allo storico Danilo Craveia, con l’intento di approfondire la figura dell’illustre scienziato e inventore, proprio in relazione al suo rapporto con luoghi e personaggi biellesi.

Con la madre, fin da ragazzino, Marconi frequentò infatti gli stabilimenti idroterapici della zona e, come ricorda anche una targa posta sotto la Porta Regia di Juvarra, fu al Santuario di Oropa che ebbe l’intuizione “che l'uomo potesse trovare nello spazio nuove energie, nuove risorse, e nuovi mezzi di comunicazione”, come scrive in una lettera inviata al professor Vincenzo Rosa, suo insegnante e tra i primi a riconoscerne l’ingegno, il quale era originario di Selve Marcone.

La prima tappa del tour è prevista Venerdì 13 dicembre alle 21 alla Domus Laetitiae di Sagliano. Si proseguirà poi Sabato 28, sempre alle 21, all’Auditorium di Gaglianico e Domenica 29, alle 17, al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo. Nel nuovo anno sono previsti appuntamenti a Biella, Selve Marcone, Lessona, Valdilana (Mosso), Tavigliano e Masserano. Seguiranno in merito altri dettagli.

Il progetto è sostenuto da un bando della Fondazione Crb e realizzato in collaborazione con i Comuni e le realtà coinvolte. L’ingresso è gratuito.