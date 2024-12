Sicurezza stradale e guida sulla neve: la novità Prasco nell’analisi di Alberto Bonino.

Argomento molto delicato della stagione invernale è come mettersi alla guida in sicurezza durante una nevicata. Esistono diverse soluzioni e altrettanto diverse correnti di pensiero. È chiaro che gli obblighi di legge non sono oggetto di discussione ma vanno semplicemente rispettati, come vanno monitorate le condizioni di "salute" degli pneumatici. Dando per scontato queste regole rimane aperto il dibattito: quando non è più possibile muoversi in sicurezza, sarebbe meglio montare le catene o le calze? Molti veicoli, già da prescrizione di casa costruttrice, non possono più montare catene e negli anni sono state progettate, come alternativa, le cosiddette calze che avvolgono lo pneumatico migliorando la tenuta stradale su ghiaccio e neve. Ovviamente, in caso di nevicate abbondanti, quando il fondo del veicolo pressa la neve sulla strada nessuna soluzione è efficace se non quella di accostare ed evitare di causare danni a sé stessi e agli altri.

Attenzione però, non tutte le calze presenti in commercio sono omologate: PRASCO offre in merito un prodotto molto semplice da montare, efficace e soprattutto omologato sulla base delle normative vigenti. I Test svolti su ghiaccio hanno dato risultati notevolmente positivi sia in frenata che in trazione. È necessario quando si parla di sicurezza essere sempre informati e testare le nuove tecnologie che possono venirci in aiuto, onde evitare spiacevoli inconvenienti.