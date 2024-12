“Attesa” di Armando Moriconi al Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”, è visitabile fino al 15 dicembre FOTO

Sta riscuotendo grande successo la mostra di opere scultoree del maestro umbro Armando Moriconi al Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione”. La mostra, dal titolo “Attesa”, è curata dalla Presidente del Centro stesso Claudia Ghiraldello la quale, nel catalogo che accompagna l'esposizione, spiega che “questo titolo va letto in duplice valore. Attesa perché siamo in periodo natalizio e attendiamo la nascita di Nostro Signore Gesù. Attesa perché nel percorso creativo l'opera d'arte attende di uscire dall'idea per entrare nella materia e diventare capolavoro”.

Al Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” il vernissage di “Attesa” si è tenuto il 28 novembre in occasione della cena di gala natalizia organizzata da LILT Biella e grande interesse ed ammirazione sono stati espressi per le opere di Moriconi da parte delle tante persone che hanno affollato la sala espositiva. La curatrice durante l'evento ha illustrato la carriera del maestro e il tema della mostra, interpretando i lavori esposti ed evidenziando sia l'importanza della ricerca stilistica sia le caratteristiche dei materiali utilizzati. Tra questi il marmo statuario, il marmo bianco di Carrara, il marmo nero del Belgio, il bronzo, il refrattario. Proprio in refrattario smaltato è stata realizzata l'opera che, intitolata “Exspectatio” ossia “Attesa” in lingua latina, è stata donata dal maestro e dal Centro Culturale alla LILT Biella. A ricevere il dono la Presidente di questa associazione Rita Levis la quale ha sentitamente ringraziato e si è detta colpita proprio dal titolo della mostra perché quello dell'attesa della guarigione è il delicato momento che caratterizza il percorso di cura della malattia tumorale, malattia contro cui LILT Biella quotidianamente lotta. Al termine del vernissage lo scultore si è intrattenuto con i visitatori raccontando curiosità e aneddoti a proposito della sua carriera.

L'esposizione può essere visitata fino al 15 dicembre ogni sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18, oppure su appuntamento. Ingresso libero. Info: direzione.centroculturale@tenutacastello.it cell. 3490848997.