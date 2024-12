Candelo, è un successo il Festival delle Luci al Ricetto: oltre 300 fotografie inviate

Il "Festival delle Luci al Ricetto", l'iniziativa natalizia promossa dal comune di Candelo in collaborazione con la Pro Loco e con il contributo della Fondazione CRB, si conferma un successo oltre ogni aspettativa. Il contest fotografico lanciato nell’ambito del progetto ha raccolto un’adesione straordinaria, con oltre 300 scatti ricevuti in pochi giorni, inviati non solo da fotografi professionisti e appassionati, ma anche da comuni e altri enti del territorio.

Questa risposta entusiastica dimostra quanto il progetto abbia saputo toccare il cuore della comunità e stimolare la voglia di promuoversi tutti insieme, offrendo un’occasione unica per mettere in luce – letteralmente – le bellezze del Biellese. Le immagini selezionate già da qualche giorno sono protagoniste sul maxischermo piazzato in Piazza Castello, che da questo weekend si arricchisce anche di effetti luminosi a tema natalizio che illumineranno il Municipio, incantando cittadini e visitatori.

Il sindaco Paolo Gelone ha espresso con orgoglio la soddisfazione per questo risultato: "Siamo entusiasti di questa grande partecipazione al contest fotografico. Questo progetto non solo valorizza il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, ma dimostra anche come la collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni possa dare vita a iniziative di grande impatto emotivo e culturale. Vedere le nostre bellezze proiettate e celebrate in questo modo è un messaggio di unione e appartenenza per tutta la comunità biellese."

Il "Festival delle Luci al Ricetto" invita infatti i visitatori a scoprire le meraviglie dell’intero territorio biellese, anche al di là delle mura del Ricetto, valorizzando le immagini del nostro territorio e l'amore, la passione di chi le ha scattate, trasformando il cuore del paese in un palcoscenico di bellezza. Le proiezioni saranno visibili durante tutto il periodo natalizio e verranno via via integrate le fotografie che ancora stanno pervenendo.

Il sindaco annuncia che l’amministrazione comunale guarda già al futuro: "Se questa iniziativa continuerà a ricevere il consenso che ha già dimostrato, lavoreremo per ampliarla ulteriormente, coinvolgendo nuove aree nel paese e arricchendo l'illuminazione natalizia degli anni a venire" conclude Gelone.