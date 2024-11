Ginnastica artistica, la Pietro micca torna sul podio

Domenica 24 novembre l’Accademia dello Sport di Pietro Micca nella

sua palestra di ginnastica artistica ha ospitato la terza prova individuale del Campionato Silver LA, dove le ginnaste di casa si sono ben comportate portando a casa più di un podio. Nel livello A3 avanzato doppietta in categoria allieve 1 dove vince la gara Vittoria Masserano precedendo la compagna Gioia Paterniti Martello che si piazza al terzo posto.

In A3 base categoria allieve 1, con grande determinazione termina al 12º posto Adele Vergnasco al rientro post infortunio, nella stessa gara dove Arianna Bettio sale sul podio mettendosi al collo la medaglia d’argento. Ancora un secondo posto in categoria allieve 2 per Martina Zorzi mentre nella categoria successiva sfiora il podio Agnese Zoe Santini seguita dalle compagne Zaira Munari e Jasmine Mutti.

La settimana scorsa, invece, sono state tutte le piccole ginnaste nate negli anni 2016, 2017 e 2018 ad essere protagoniste della festa d’autunno, occasione unica per sperimentare le prime esperienze in pedana. Non ancora eleggibili per alcuna competizione, Chiara Coda Bardot, Matilde Santini, Giada Masci, Marina Queijo Michinhote, Emily Bozzonetti Rivera, Matilde Lanza, Ginevra Volmi, Agnese Miglietti, Adelaide Coppola, Bianca Sasso hanno affrontato con entusiasmo le loro esibizioni agli attrezzi durante la festa di conclusione del percorso regionale federale "Gioca Gym Baby" che le ha coinvolte quest'autunno, mostrando tutto quello che hanno imparato durante gli allenamenti.