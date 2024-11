Vigliano, scontro auto moto, centauro portato via in ambulanza

Nel primo pomeriggio di oggi giovedì 28 novembre un ragazzo in sella alla sua moto è stato trasportato via in ambulanza in ospedale in seguito a un incidente.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale che è arrivata sul posto, a Vigliano, lungo via Milano, ma nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi, un'auto oltre alla moto.

Non si conoscono le condizioni di salute del motociclista.

Seguiranno aggiornamenti.