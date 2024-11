Ancora un filotto di vittorie per le squadre di TeamVolley

Dopo quello di due settimane fa, il settore giovanile del TeamVolley è riuscito a realizzare un altro filotto (in versione ridotta) di vittorie, nell’ultimo fine settimana di partite. In Prima Divisione, il Botalla si conferma perfetto: 7 vittorie in altrettante giornate e nemmeno un set perso, con un roster composto al 90% da giocatrici cresciute nel vivaio biancoblu. Nella settima giornata, al palasport di Lessona il Botalla TeamVolley ha battuto per 3 a 0 il Valsesia Team Volley. La centrale Andrea Damo: “La gara disputata domenica contro Valsesia è stata affrontata con la giusta determinazione. Tuttavia, non siamo riuscite ad esprimere il nostro miglior gioco per tutta la durata della partita. Stiamo migliorando la comunicazione in campo e questo rappresenta sicuramente un punto a nostro favore. Dobbiamo (e possiamo) comunque metterci ancora più grinta, più voglia di emergere”.

Per quanto riguarda l’Under 16, De Mori TeamVolley ha battuto per 3 a 0 il Gruppo Sportivo Tollegno. Coach Ivan Turcich: “Sono contento. Le ragazze hanno lavorato senza pressioni, con la consapevolezza di essere in grado di portarsi a casa la partita in scioltezza. Non potevamo trovare un modo migliore per presentarci allo scontro diretto di domenica prossima contro Bellinzago, che deciderà il primo posto del girone. Nel match di andata a Lessona abbiamo vinto 3-2. Le giocatrici stanno facendo un percorso di crescita mentale, oltre che tecnica, del quale sono particolarmente fiero. Che sia di buon auspicio per il breve, il medio e soprattutto per il lungo periodo”.

Per l’Under 13, Conad TeamVolley ha battuto sempre per 3 a 0 l’Asd Occhieppese Pallavolo. Coach Marco Allorto: “Per la seconda volta sono stato chiamato a sostituire coach Alessia Diego, assente per motivi di salute. Questa volta però con un risultato molto diverso dalla volta precedente. È stata una bella partita, combattuta e con diverse azioni di gioco piuttosto prolungate. Siamo sempre stati in controllo nelle prime due frazioni. Nella terza, un leggero calo di attenzione ci ha portate ad inseguire l'avversario con fatica, fino al 22 pari. Poi un ottimo break in battuta ci ha regalato la vittoria. Brave le ragazze e bella domenica, ma ora si ritorna in palestra per il prossimo appuntamento”.