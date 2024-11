Un programma variegato e ricco di eventi a Cavaglià per festeggiare degnamente il Natale. Si comincia sabato 7 dicembre con gli elfi di Babbo Natale che porteranno i disegni del concorso e le letterine dei bambini.

Poi, come da locandina allegata, i weekend saranno ricchi di appuntamenti per tutta la famiglia fino alla Vigilia. Ma non ci si ferma: nei primi giorni del 2025 ci saranno i laboratori per i più piccoli e l'arrivo della Befana, prevista per il 4 gennaio.